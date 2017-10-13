Сен-Пьер: «Барыс» должен играть лучше в своей зоне, больше помогать Карлссону

Нападающий «Барыса» Мартин Сен-Пьер прокомментировал победу над «Югрой» (5:2).

«Хороший старт матча для команды, для меня особенно. У меня была плохая игра в Омске. Я знал, что должен встать с той ноги и показать хороший хоккей в этом матче. Нужно отдать должное нашей работе в большинстве. Мы создали ряд хороших моментов, которые и привели ко взятию ворот. А в эпизоде с первым голом мы успешно провели прессинг, мне удалось сделать передачу на Талгата, который блестяще замкнул пас. Первый период стал ключевым в матче.

Мы сыграли уже 20 матчей, у нас хорошая ротация. Главное, что мы показываем, что каждый может играть с каждым. Бывает, что у кого-то не идёт игра, как, например, было со мной в Омске. Но тренер немного перестроил игру, поменял сочетания. Первый период показал, что мы хорошо отреагировали, удачно сработав в большинстве и забив быстрые голы. Думаю, что тренерский штаб делает отличную работу, проводя ротацию и давая возможность всем звеньям проявить себя. Мы лишь должны быстро принимать изменения и продолжать следовать установке.

Мы должны играть лучше в своей зоне, больше помогать Карлссону. Он играет действительно классно, делает великолепные спасения. Но мы должны быть дисциплинированнее, чтобы не давать сопернику 5-минутное большинство и шанс вернуться в игру. Особенно когда мы ведём 4:0. Мы должны придерживаться плана и продолжать показывать наш хоккей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.