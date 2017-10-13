Генменеджер «Нью-Джерси»: Брэтт, Бутчер, Хишир и Вуд изменили игру команды

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро оценил старт команды в сезоне. «Дьяволы» впервые с сезона-2014/15 стартовали с трёх побед.



«У нас есть Брэтт, Бутчер, Хишир и Вуд. Эти ребята изменили игру команды. Есть и опытные ребята – Холл, Юханссон, Хенрик. Все они действуют на высоких скоростях и не уступят в борьбе. Молодёжь необходима. С ней команда начинает играть активнее и быстрее. Вся команда сделала шаг вперёд ещё в первом выставочном матче. У нас много молодёжи, а значит, по ходу сезона неизбежно будут спады», – цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.

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