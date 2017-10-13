Бучневич: тренер «Рейнджерс» ждёт, что я буду играть больше, чем 41 матч

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о своей жизни в Северной Америке, успехах в изучении английского языка и ожиданиях от начавшегося сезона.

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«Все говорят, что я прибавил в английском. Действительно попроще стало. Я, конечно, не в совершенстве ещё разговариваю, но меня стали понимать больше, чем в том году. Уже освоился. Чувствую себя лучше, чем в первый раз. Вначале было очень тяжело. Новая страна, английского не знаешь, депрессуха. А сейчас всё нормально. Хотя парни по-прежнему помогают. Решил переехать в Трайбеку. В мидтауне слишком шумно, а там более спокойно. В Трайбеке очень много из «Рейнджерс» живёт. С Череповцом Нью-Йорк, конечно, не сравнить, а больше я нигде толком и не жил.



Посмотрим, что будет дальше. Буду хорошо играть — будут доверять. Конечно, хотелось бы остаться повыше в звеньях. Первую часть межсезонья я просто реабилитировался: массажи, процедуры. А дальше начал собственно готовиться к чемпионату. Просто некоторые упражнения по рекомендации врачей делаю до сих пор. Тренер ждёт, что я буду помогать команде. Что сумею оставаться здоровым и буду играть больше, чем 41 матч», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.