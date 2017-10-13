Андронов: никто не обижается, вся конкуренция в ЦСКА — спортивная

Капитан ЦСКА Сергей Андронов вспомнил об игре в АХЛ, высказался о ротации в московской команде и «проклятии чемпиона регулярного сезона».

«У меня действующий контракт с ЦСКА на этот и следующий сезон, так что уехать в НХЛ я не мог никак. В январе у меня не было никаких конкретных предложений из НХЛ, никто туда не звал. ЦСКА предложил новый контракт, взвесив все «за» и «против», я решил, что мне лучше остаться здесь. Олимпиада тут ни при чём.

Я очень доволен опытом игры в АХЛ. Это касается не только хоккея, но и жизни, общения с людьми. Хотя бы стоит говорить о том, что я выучил английский. Чтобы попасть в НХЛ, если ты не звезда — должно сложиться много факторов. Не только хоккейных. Возможно, я не смог собрать этот пазл. Меня поднимали в первую команду, но на лёд я так и не вышел.

Нам всё объяснили перед сезоном, мы понимаем: будет ротация. Идёт рабочий процесс, всё решает конкуренция. Что 25 игроков, что 40 — всё равно за место в составе есть борьба. У нас всё равно одна команда, мы хотим побеждать. Никто, по-моему, не обижается, вся конкуренция — спортивная. Немного надоедает этот постоянный фон вокруг нас, но если вы говорите о плюсах такого решения — у нас будет меньше травм. Травмы в хоккее — это часто результат усталости. Ротация позволяет её избежать или минимизировать. А без длинной «скамейки» в конце сезона будет тяжело, это мы уже проходили.

Жаль, что играем со СКА только два раза, хотелось бы минимум четыре, как в прошлом году. Это классные игры, они позволяют развиваться. «Спартак» — это всегда особенный матч, думаю, там красный кружок изначально стоит. В регулярном сезоне у нас вообще нет премий. Даже за СКА. Но у них и так интересно выиграть, классная команда, шикарные игроки. Деньги тут — не главная мотивация. Спортсмена всегда должно подхлёстывать желание победить того, кто выше. «Проклятие чемпиона регулярного сезона»? Не верю. Ни разу за три года об этом не думал. Думаю, это история для болельщиков и внешнего мира», — цитирует Андронова «Советский спорт».