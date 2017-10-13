Лавиолетт: «Нэшвилл» прибавлял по ходу матча с «Далласом»

Главный тренер действующего победителя Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Даллас Старз» (4:1) в матче регулярного чемпионата. «Хищники» выиграли два матча из четырёх в текущем сезоне.

«Я думаю, что мы прибавляли по ходу матча. У «Далласа» хорошая команда, они способны перевернуть ход матча. Я считаю, мы усилили игру в обороне с развитием событий в матче», — цитирует Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.