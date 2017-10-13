Витолиньш: СКА историю создал, а теперь надо и на игре концентрироваться

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым».

«Не все сочетания после «Сочи» поменяли, просто вернулся в состав Паша Дацюк. Прохоркин небольшую травму получил, а так, конечно, изменения нужны. Трудно сказать, сколько пропустит Николай, это к докторам. Сегодня по крайней мере не играет. Выигрывать всегда хочется, сейчас всё позади, историю создали, а теперь надо концентрироваться на каждой игре. Мы подняли свою планку на какой-то уровень и сейчас должны понимать, что не можем опускаться. Где-то игра может не пойти, но уровень и качество должны быть на высоте в каждом матче.

Ждём ли матч с «Йокеритом» 21 октября? Пока ждём эти игры, Уфа на подъёме, «Ак Барс» всегда сильная команда, «Нефтехимик» — злая команда. До «Йокерита» надо ещё дожить, целая неделя впереди. С нами все всегда хотят взять реванш, однозначно «Салават» подисциплинированнее отнесётся к матче, потому что в прошлый раз всё решило наше большинство. Соперник сегодня будет стараться не удаляться.

Яковлев уже на подходе, скоро уже сможет в борьбу идти, Белов только на вторую раскатку вышел, время на восстановление каждому нужно», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»