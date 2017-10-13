Кармазов: в Невинномысске Ночной лиге отказались выделить лёд безвозмездно

Региональный представитель Ночной лиги и глава федерации хоккея Ставрополья Виталий Кармазов рассказал о любительском хоккее в регионе.



«По количеству команд изменений нет, заявилось по пять коллективов, но в обоих дивизионах выбыло и добавилось по одной команде. Так, покинули Ночную лигу в «18+» «Динамит» и в «40+» «Ставрос», а вступили «Олимп» и «Невинномысск» соответственно. В дивизионе «Любитель 40+» традиционно главным претендентом является команда «Виктория», которая уже несколько раз выигрывала Отборочный этап. Главным конкурентами будут команды «Невинномысск» и, возможно, «Энергия». Кстати, «Невинномысск» однажды уже становился чемпионом нашего региона. В дивизионе «Лига Надежды» ранее лидировала команда «Ника», но в этом сезоне основная часть игроков перешла в новую команду «Олимп», которому составят конкуренцию «Армейцы».



Есть разговоры о том, что одни и те же команды постоянно выигрывают, поэтому предлагается усиливаться игроками из других регионов, чтобы была конкуренция. И у нас такая практика в одном из сезонов уже была. Доходило до драк на льду, после чего это стало неинтересно. На голосовании лишь одна команда была за такое предложение. Моё мнение, которое всегда на собраниях озвучиваю: мы собрались играть, получать от этого удовольствие и вести здоровый образ жизни, а игра выявит сильнейшего.



В этом сезоне столкнулись с проблемой в Невинномысске, где нам отказались выделить лёд на безвозмездной основе. Причём никогда ранее такой проблемы не было. В ближайшее время буду решать этот вопрос, уже направлены письма с подписью Александра Якушева мэру Невинномысска и губернатору края. Турнир уже стартовал, календарь сформирован, поэтому нельзя пропускать игры, иначе потом будет сложно навёрстывать.



У нас три года действует СДЮШОР в Невинномысске, и одна в самом зародыше в новом дворце Буденновска. Также есть две частные школы в Ставрополе: на базе команды «Виктория» и на базе кадетского корпуса — команда «Союз», где тренируются кадеты. В апреле этого года я получил аккредитацию и стал руководителем федерации хоккея Ставропольского края. В этом сезоне запустим первое первенство между хоккейными школами. В этом мне очень помогает опыт работы в Ночной лиге. Привлекаем зрителей и игроков, говоря по правде, с трудом. Всё-таки не хоккейный регион, не популярно. Люди смотрят на хоккей как на экзотику», — цитирует Кармазова пресс-служба Ночной лиги.