Малкин подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда своей линии одежды

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда линии одежды Geno Evgeni Malkin. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Заявляемое словесное обозначение является сочетанием слов Geno Evgeni Malkin («Жено Евгений Малкин»), Geno является прозвищем Е. Малкина», — говорится в поданных документах.

Заявка на регистрацию бренда подало ООО «Миг», 50% которой принадлежит Евгению Малкину и по 25% — Алексею Григурко и Анатолию Одеру. Компания «Миг» уже выпускает футболки под брендом Malkinteam.