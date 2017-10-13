«Авангард» почтил память Алексея Черепанова

13 октября на Старо-Северном кладбище Омска болельщики, хоккеисты, руководство «Авангарда» почтили память Алексея Черепанова. Президент клуба Владимир Шалаев возложил цветы на могилу.

Прошло 9 лет со дня смерти Алексея Черепанова

Ровно девять лет назад ушёл из жизни нападающий омского «Авангарда» Алексей Черепанов. 13 октября 2008 года, во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем», остановилось сердце хоккеиста. Черепанов — победитель юниорского чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира. В составе «Авангарда» он стал бронзовым призёром чемпионата России сезона-2006/07. Черепанов был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс». В Барнауле есть арена имени Алексея Черепанова.

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Авангарда».