И. Воробьёв: обидно, что «Магнитка» упустила победу в Хабаровске

Магнитогорский «Металлург» готовится к домашней серии матчей. 14 октября — матч с «Витязем». Главный тренер команды Илья Воробьёв и защитник Александр Игошев подвели итоги дальневосточного выезда — 6 очков из 9 возможных.

И. Воробьёв: индивидуальные ошибки не дали «Металлургу» увезти больше очков

«Выезд был непростым. Особенно с точки зрения перелёта. По очкам выезд неплохой, но обидно, что упустили победу в Хабаровске. Будем смотреть, решать, насколько восстановившиеся от травм игроки готовы. Восстановление от травмы — одна часть, другой момент — физическая форма», — цитирует клубное телевидение главного тренера уральской команды Илью Воробьёва.



«Тяжеловато было, всё-таки пять часов разницы. Да и в Китае были свои сложности. В аэропорт пускали только с двух до шести ночи. Перестроиться было сложно, но сделали, что смогли», — цитирует Игошева клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Магнитки» в YouTube.