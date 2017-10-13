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И. Воробьёв: обидно, что «Магнитка» упустила победу в Хабаровске

13 октября 2017, пятница. 14:18 Хоккей

Магнитогорский «Металлург» готовится к домашней серии матчей. 14 октября — матч с «Витязем». Главный тренер команды Илья Воробьёв и защитник Александр Игошев подвели итоги дальневосточного выезда — 6 очков из 9 возможных.

И. Воробьёв: индивидуальные ошибки не дали «Металлургу» увезти больше очков

«Выезд был непростым. Особенно с точки зрения перелёта. По очкам выезд неплохой, но обидно, что упустили победу в Хабаровске. Будем смотреть, решать, насколько восстановившиеся от травм игроки готовы. Восстановление от травмы — одна часть, другой момент — физическая форма», — цитирует клубное телевидение главного тренера уральской команды Илью Воробьёва.

«Тяжеловато было, всё-таки пять часов разницы. Да и в Китае были свои сложности. В аэропорт пускали только с двух до шести ночи. Перестроиться было сложно, но сделали, что смогли», — цитирует Игошева клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Магнитки» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
13 октября 2017, пятница
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