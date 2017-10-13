«Югра» выменяла у «Ак Барса» Артёма Михеева

ХК «Югра » в обмен на денежную компенсацию получил из «Ак Барса» 22-летнего нападающего Артёма Михеева.



Михеев — воспитанник казанского хоккея. Выступал в командах «Барс», «Ирбис», «Ак Барс», новокузнецкий «Металлург» и «Зауралье». Является бронзовым призёром Чемпионата МХЛ (2014 г.).

В минувшем сезоне хоккеист выступал в новокузнецком «Металлурге», в 53 матчах на его счету 10 (3+7) очков. В текущем сезоне Михеев провел 10 матчей в ВХЛ за «Нефтяник» и «Барс». Контракт с игроком рассчитан на три года.