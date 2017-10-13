Стэмкос: я знал, что мой первый гол в сезоне – вопрос времени

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:4). Хоккеист забил впервые с ноября 2016 года. Стэмкос длительное время восстанавливался после операции.

Стивен Стэмкос забил первый гол с ноября 2016 года

«Я знал, что мой первый гол в сезоне – вопрос времени. Бессонных ночей по этому поводу у меня не было. Я просто рад, что снова могу играть в хоккей и вношу вклад в победы команды. Думаю, мы сильно сыграли с «Вашингтоном» в понедельник и после этого по большой мере продолжали в том же духе.



К нам приехали две хорошие команды, и мы одержали две победы, от этого можно отталкиваться», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.