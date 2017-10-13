Ларичев: Пётр Воробьёв говорил, что каждый из «СКА-Нева» должен пробиться в КХЛ

Нападающий Иван Ларичев прокомментировал свой переход из «СКА-Нева» в ХК «Сочи», а также отметил, что бывший главный тренер Пётр Воробьёв не сомневался, что игроки питерской команды ВХЛ смогут попасть в КХЛ.



«В ВХЛ хороший уровень игры, нет проходных команд. В турнирной таблице всё очень плотно. Думаю, этим чемпионат и интересен. Безусловно, здесь я получил значимый опыт. Пётр Ильич Воробьёв всегда говорил, что в «СКА-Нева» хорошая команда и каждый из нас должен пробиться в КХЛ. Что касается перехода, то о варианте поехать в ХК «Сочи» узнал от агента – всё произошло достаточно быстро.



Я, если честно, не знаю, как объяснить это чувство… Всё-таки я очень привык к этому городу, но я очень рад поехать в клуб КХЛ. Это ведь лестница вверх – сначала МХЛ, потом ВХЛ, и вот теперь КХЛ – всё по нарастающей», — цитирует Ларичева пресс-служба ВХЛ.

«Сочи» выменял у СКА форварда Ларичева, «армейцы» получили права на Стеена