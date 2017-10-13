Лундквист: много людей хотят занять моё место, но я всё ещё наслаждаюсь хоккеем

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал, что пока не собирается заканчивать карьеру и делает всё возможное, чтобы выигрывать конкуренцию. У него остаётся четыре года по контракту, когда соглашение истечёт, шведскому голкиперу исполнится 39 лет.

«Я понимаю, что ничто не длится вечно, конкуренция невероятно высокая. Есть очень много людей, которые хотят занять моё место. Важно иметь короткую память. Всегда необходимо расти и заслужить своё место.

Каждый сезон я понимаю, что должен проявлять работоспособность в тренировках и игре, чтобы сохранить своё место. И я хочу это делать. Я не собираюсь сидеть на скамейке или заниматься чем-то ещё. Пока я играю в хоккей, я буду бороться и делать всё, что в моих силах, чтобы играть так хорошо, как могу. Как только настанет день, когда я пойму, что не смогу отдавать всего себя, тогда, наверное, займусь чем-то другим. Но пока хоккей приносит мне удовольствие, всё, что вокруг него, – тоже, и жизнью в Нью-Йорке я наслаждаюсь», — цитирует Лундквиста Hocky Sverige.