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Емелин: спасибо Захаркину, что подготовил «Югру», у команды была игра

13 октября 2017, пятница. 17:48 Хоккей

Новый главный тренер «Югры» Анатолий Емелин рассказал о начале своей работы в Ханты-Мансийске, результатах работы предыдущего главного тренера Игоря Захаркина и задачах на сезон. Под руководством Емелина команда одержала четыре победы в шести играх.

«Предложение „Югры“ было неожиданным, но я недолго думал, почти сразу согласился. Просто надоело сидеть, хотелось работать. За то время накопились идеи, мысли. Всё, что приобрёл и придумал, хотелось бы воплотить в игре. Я считаю, что шесть очков из 12 в выездной серии — это хороший результат. Мы сыграли удачно. Больше всего порадовала самоотдача ребят. Но никакого излишнего оптимизма у нас нет, это только начало. Во многом победы были одержаны на эмоциях. А сейчас начинается период, в котором многое зависит от нас.

Захаркин говорил, что в октябре «Югра» должна будет побежать? Захаркин готовил команду, значит, он знает, когда она побежит. Наверное, побежала, потому что Игорь Владимирович подготовил ребят. Спасибо ему за это. Мне ничего не надо было исправлять. У команды была игра. Но имелись проблемы по пропущенным шайбам. Так что пока занимаемся основным делом – обороной. Я принял команду и не могу сказать, что выведу «Югру» в восьмёрку или в чемпионы. Но у меня есть идеи для работы с клубом, который может подняться выше, чем находится сейчас. И мы над этим трудимся. Когда мне сделали предложение, конкретной задачи не ставили. Кроме улучшения нынешней ситуации, естественно. Но я прекрасно понял, что надо в каждой игре биться за результат. Конечно, усиление нужно, но мы, к сожалению, по финансам не можем себе этого позволить. Будем исходить из того, что есть. Не исключаю, что кого-нибудь приобретём. Исходя из соотношения «цена-качество», естественно», — цитирует Емелина пресс-служба КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Югра Анатолий Емелин Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
13 октября 2017, пятница
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