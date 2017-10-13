Драйзайтль может пропустить матч «Эдмонтона» с «Оттавой» из-за распухшего глаза

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзатль пропустил вторую подряд тренировку команды из-за распухшего глаза и может не принять участия в игре с «Оттавой Сенаторз», которая состоится в ночь с 14 на 15 октября мск. О состоянии игрока рассказал главный тренер команды Тодд Маклеллан.

«Опухлость проходит, и он стал немного видеть этим глазом. Но проводить тренировку для него было небезопасно, мы не собираемся с этим шутить и дождёмся, когда он будет готов на сто процентов", — цитирует Маклеллана Edmonton Sun.

Форвард получил травму в матче с «Виннипег Джетс», однако неизвестно, в каком именно моменте это произошло. Он доиграл матч, проведя на площадке 18 минут.