Форвард «Салавата» Кузьмин дебютирует в КХЛ, заменив Хартикайнена в игре со СКА

СКА и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В матче не сыграет нападающий «армейцев» Николай Прохоркин. В составе уфимской команды отсутствует Теэму Хартикайнен, вместо него в первом звене выйдет Глеб Кузьмин, который дебютирует в КХЛ.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

СКА:

Коскинен (Шестёркин);

Войнов — Гавриков, Ковальчук — Дацюк — Плотников;

Рундблад — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;

Зубарев — Зуб, Гусев — Калинин — Барабанов;

Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.



«Салават Юлаев»:

Кареев (Скривенс);

Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кузьмин;

Арзамасцев — Гончаров, Фёдоров — Юньков — Лисин;

Осипов — Гареев, Лазарев — Бусаров — Макаров;

Бобылёв — Елизаров, Кокарев — Коротков — Майоров.



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