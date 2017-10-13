Форвард «Салавата» Кузьмин дебютирует в КХЛ, заменив Хартикайнена в игре со СКА

СКА и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В матче не сыграет нападающий «армейцев» Николай Прохоркин. В составе уфимской команды отсутствует Теэму Хартикайнен, вместо него в первом звене выйдет Глеб Кузьмин, который дебютирует в КХЛ.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Войнов — Гавриков, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Рундблад — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;
Зубарев — Зуб, Гусев — Калинин — Барабанов;
Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Скривенс);
Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кузьмин;
Арзамасцев — Гончаров, Фёдоров — Юньков — Лисин;
Осипов — Гареев, Лазарев — Бусаров — Макаров;
Бобылёв — Елизаров, Кокарев — Коротков — Майоров.
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