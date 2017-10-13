Защитник «Монреаля» Марк Штрайт прошёл драфт отказов и отправлен в АХЛ

Защитник «Монреаль Канадиенс» Марк Штрайт прошёл процедуру драфта отказов и отправлен в фарм-клуб в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

39-летний Штрайт начинал прошедший сезон в «Филадельфии Флайерз», а зимой перешёл в «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл кубок Стэнли. В регулярном чемпионате он провёл 68 матчей и набрал 27 (6+21) очков. В трёх играх плей-офф защитник отметился двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету Штрайта 434 (96+338) очка в 784 матчах. Штрайт подписал контракт с канадской командой на $ 700 тыс.