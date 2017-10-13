Коскинен: Толванен – великолепный игрок, он может попасть на Олимпиаду

Вратарь СКА Микко Коскинен поделился мнением об игре форварда «Йокерита» Ээли Толванена. 18-летний нападающий проводит дебютный сезон в КХЛ, на его счету 20 (11+9) очков в 17 матчах.

«Летом я как-то говорил, что Толванен может забивать, но не принимал это так серьёзно. Потом мы играли с «Йокеритом» в предсезонном матче в Финляндии, и он забросил шайбу, попав в «девятку». Тогда я понял, что он в самом деле может это делать. Я был очень удивлён. Необходимо было быть внимательным после этого.



Было приятно наблюдать за его игрой. У него хорошо получается. Здорово, что он добивается успеха и прибавляет в уверенности. Он может не только забить, но и отдать передачу, надо быть с ним начеку. Великолепный игрок. Он может попасть в сборную на Олимпиаду», — цитирует Коскинена Iltalehti.