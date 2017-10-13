«Куньлунь» поместил Беллемора в список отказов и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 13 октября.

«Автомобилист»:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Соловьёв Евгений (№34, нападающий, Россия, 14.02.1992, 179-88, Л);

— отзаявлен нападающий Ионин Владимир.



«Ак Барс»:

— нападающий Михеев Артём обменян в «Югру» на денежную компенсацию.



«Барыс»:

— возвращён из фарм-клуба нападающий Шевченко Дмитрий;

— возвращён из фарм-клуба нападающий Лихотников Артём;

— переведён из фарм-клуба «Номад» нападающий Бельгибаев Нурсултан.



«Динамо» М:

— переведён из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Марковин Дмитрий.



«Куньлунь Ред Стар»:

— переведён в список отказов Беллемор Бретт (по 15.10.2017).



«Лада»:

— продлено нахождение в списке травмированных Соина Сергея (до 06.11.2017);

— переведён в список травмированных защитник Сотниекс Кристапс (по 06.11.2017).



СКА:

— переведён в клуб ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Мальцев Михаил;

— переведён из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Алтыбармакян Андрей.



«Торпедо»:

— переведён в список травмированных защитник Желдаков Григорий (по 30.11.2017).



«Трактор»:

— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 16.10.2017).

ХК «Сочи»:

— переведён в список травмированных нападающий Томилин Артём (по 27.11.2017).



ЦСКА:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Третьяк Максим (№20, вратарь, Россия, 22.10.1996, 192-100, Л) (12.10.2017);

— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» вратарь Третьяк Максим.