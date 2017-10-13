«Куньлунь» поместил Беллемора в список отказов и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 13 октября.
«Автомобилист»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Соловьёв Евгений (№34, нападающий, Россия, 14.02.1992, 179-88, Л);
— отзаявлен нападающий Ионин Владимир.
«Ак Барс»:
— нападающий Михеев Артём обменян в «Югру» на денежную компенсацию.
«Барыс»:
— возвращён из фарм-клуба нападающий Шевченко Дмитрий;
— возвращён из фарм-клуба нападающий Лихотников Артём;
— переведён из фарм-клуба «Номад» нападающий Бельгибаев Нурсултан.
«Динамо» М:
— переведён из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Марковин Дмитрий.
«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён в список отказов Беллемор Бретт (по 15.10.2017).
«Лада»:
— продлено нахождение в списке травмированных Соина Сергея (до 06.11.2017);
— переведён в список травмированных защитник Сотниекс Кристапс (по 06.11.2017).
СКА:
— переведён в клуб ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Мальцев Михаил;
— переведён из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Алтыбармакян Андрей.
«Торпедо»:
— переведён в список травмированных защитник Желдаков Григорий (по 30.11.2017).
«Трактор»:
— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 16.10.2017).
ХК «Сочи»:
— переведён в список травмированных нападающий Томилин Артём (по 27.11.2017).
ЦСКА:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Третьяк Максим (№20, вратарь, Россия, 22.10.1996, 192-100, Л) (12.10.2017);
— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» вратарь Третьяк Максим.