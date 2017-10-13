«Локомотив» — «Ак Барс»: Гарипов пропустил четыре шайбы и был заменён

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов был заменён после четырёх пропущенных шайб в матче с «Локомотивом». Вместо него место в воротах занял Тимур Билялов.



В первом периоде счёт открыл Даниил Апальков, а к середине второй двадцатиминутки «железнодорожники» забросили ещё три шайбы – отличились Александр Полунин и Егор Коршков, сделавший дубль. Продолжается второй период, счёт — 4:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

Видео второго гола Коршкова, который сделал счёт 4:0, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.