«Динамо» — «Сочи»: вратарь Шикин получил «5+20» за удар Артюхина между ног

Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который проходит в это время в Москве.

Во втором периоде при счёте 1:0 в пользу бело-голубых Шикин получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за удар клюшкой между ног форварда Евгения Артюхина. Место в воротах гостей занял Константин Барулин. Сочинцы играли в меньшинстве, а после удаления Шикина остались втроём и пропустили второй гол.

Продолжается второй период, «Динамо» ведёт — 2:0.