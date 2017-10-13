100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Локомотив» обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб, Коршков набрал три очка

13 октября 2017, пятница. 21:30 Хоккей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 6:2.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ
СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

В первом периоде Даниил Апальков вывел «железнодорожников» вперёд, а во второй двадцатиминутке Егор Коршков сначала ассистировал Александру Полунину, а затем сам оформил дубль. Андрей Марков реализовал большинство и отыграл одну шайбу, а в третьем периоде Михаил Глухов забросил второй гол «Ак Барса». Вскоре Дмитрий Лугин сделал счёт 5:2, а затем Якуб Накладал реализовал большинство.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
6 : 2 1:0, 3:1, 2:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Апальков – 06:15 (5x5), 2:0 – Полунин (Рафиков, Коршков) – 21:31 (5x5), 3:0 – Коршков (Накладал, Красковский) – 28:36 (4x4), 4:0 – Коршков – 30:55 (5x5), 4:1 – Марков (Секач) – 38:26 (5x4), 4:2 – Глухов (Яруллин, Марков) – 47:00 (5x5), 5:2 – Лугин (Алексеев) – 49:56 (5x5), 6:2 – Накладал (Контиола) – 53:43 (5x4)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив Егор Коршков
Новости. Хоккей
13 октября 2017, пятница
22:23 Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и получил 45 минут штрафа
22:10 Московское «Динамо» пропустило три гола за четыре минуты, но одолело «Сочи»
22:07 Дубль Кемппайнена не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА
22:01 Форвард «Барыса» Фрэттин и защитник «Автомобилиста» Василевский оштрафованы
22:01 «Нефтехимик» проиграл третий матч подряд, уступив минскому «Динамо»
21:33 «Северсталь» победила рижское «Динамо», выиграв третий матч кряду
21:33 Юниорская сборная России уступила Чехии в выставочном матче
21:30 «Локомотив» обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб, Коршков набрал три очка
21:29 Гола Даугавиньша хватило «Торпедо» для победы в матче со «Спартаком»
21:02 «Динамо» — «Сочи»: вратарь Шикин получил «5+20» за удар Артюхина между ног
20:34 «Локомотив» — «Ак Барс»: Гарипов пропустил четыре шайбы и был заменён
20:29 «Куньлунь» поместил Беллемора в список отказов и другие изменения в составах
20:05 Коскинен: Толванен – великолепный игрок, он может попасть на Олимпиаду
19:50 Овечкин и Кузнецов встретились в Нью-Джерси с женской сборной России по хоккею
19:26 Защитник «Монреаля» Марк Штрайт прошёл драфт отказов и отправлен в АХЛ
18:53 Форвард «Салавата» Кузьмин дебютирует в КХЛ, заменив Хартикайнена в игре со СКА
18:49 Защитник московского «Динамо» Хиетанен выбыл до 19 октября из-за травмы
18:23 Драйзайтль может пропустить матч «Эдмонтона» с «Оттавой» из-за распухшего глаза
18:01 «Магнитка» вывела Будкина из списка травмированных, «Торпедо» — Галимова
17:48 Емелин: спасибо Захаркину, что подготовил «Югру», у команды была игра
17:27 Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Лукасом Лессио
17:15 Уилсон: теперь буду больше думать перед хитами, чтобы они точно были чистыми
17:04 Лундквист: много людей хотят занять моё место, но я всё ещё наслаждаюсь хоккеем
16:40 Первый канал получил предложение от ФХР по показу домашнего этапа Евротура
16:25 Ларичев: Пётр Воробьёв говорил, что каждый из «СКА-Нева» должен пробиться в КХЛ
16:00 Йео: после первого гола игроки «Блюз» уничтожили себя
15:37 Китаров: с «Нефтехимиком» рядовой матч, «Динамо» Мн нужны три очка
15:14 Владелец «Вегаса»: Шипачёв продолжает привыкать к североамериканской системе
15:12 Гертл: у «Сан-Хосе» было очень много моментов благодаря прессингу
14:45 Стэмкос: я знал, что мой первый гол в сезоне – вопрос времени
14:36 «Югра» выменяла у «Ак Барса» Артёма Михеева
14:18 И. Воробьёв: обидно, что «Магнитка» упустила победу в Хабаровске
13:41 «Авангард» почтил память Алексея Черепанова
13:36 «Урфин Джюс», хоккеисты — «деревяшки» — в пилотном выпуске программы Ночной лиги
13:12 Малкин подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда своей линии одежды
13:02 Кармазов: в Невинномысске Ночной лиге отказались выделить лёд безвозмездно
12:48 Солодухин: был плохой сезон в «Ак Барсе», но ощутил, что такое «зелёное дерби»
12:30 Хичкок: во всех проигранных матчах «Даллас» сделал вратарей главными героями
12:15 Витолиньш: СКА историю создал, а теперь надо и на игре концентрироваться
12:02 Барабанов: со стороны все больше волновались о победной серии СКА, мы уже забыли
11:43 Лавиолетт: «Нэшвилл» прибавлял по ходу матча с «Далласом»
11:22 Капитан СКА Дацюк сыграет с «Салаватом Юлаевым»
11:14 Хартман: «Чикаго» бился до конца в матче с «Миннесотой»
10:58 Будро: «Миннесота» приехала в Чикаго за победой
10:41 Андронов: никто не обижается, вся конкуренция в ЦСКА — спортивная
Все новости RSS
Партнерский контент