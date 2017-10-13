«Локомотив» обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб, Коршков набрал три очка

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 6:2.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

В первом периоде Даниил Апальков вывел «железнодорожников» вперёд, а во второй двадцатиминутке Егор Коршков сначала ассистировал Александру Полунину, а затем сам оформил дубль. Андрей Марков реализовал большинство и отыграл одну шайбу, а в третьем периоде Михаил Глухов забросил второй гол «Ак Барса». Вскоре Дмитрий Лугин сделал счёт 5:2, а затем Якуб Накладал реализовал большинство.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.