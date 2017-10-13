«Северсталь» победила рижское «Динамо», выиграв третий матч кряду

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 3:1.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

Первый период прошёл безрезультатно, а в начале второго Павел Чернов открыл счёт. Александр Евсеенков, реализовав большинство, увеличил преимущество гостей. На последней минуте игрового отрезка Микс Индрашис сократил отставание, но большего гости не добились. Окончательный результат установил Юрий Трубачёв в концовке третьего периода.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.