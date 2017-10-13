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«Северсталь» победила рижское «Динамо», выиграв третий матч кряду

13 октября 2017, пятница. 21:33 Хоккей

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 3:1.

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Первый период прошёл безрезультатно, а в начале второго Павел Чернов открыл счёт. Александр Евсеенков, реализовав большинство, увеличил преимущество гостей. На последней минуте игрового отрезка Микс Индрашис сократил отставание, но большего гости не добились. Окончательный результат установил Юрий Трубачёв в концовке третьего периода.

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КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 1 0:0, 2:1, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Чернов (Кагарлицкий) – 24:06 (5x5), 2:0 – Евсеенков (Стасенко, Бумагин) – 34:59 (5x4), 2:1 – Индрашис (Редлихс К., Зиле) – 39:04 (5x5), 3:1 – Трубачёв (Кагарлицкий, Чернов) – 59:01 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига ХК Северсталь
Новости. Хоккей
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