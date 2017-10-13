«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд, уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в столице Беларуси, завершилась со счётом 3:1.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

Уже на пятой минуте встречи Эмиль Галимов вывел гостей вперёд, однако минчане отыгрались ещё до перерыва, Куинтон Хауден реализовал большинство. Во второй двадцатиминутке «Динамо» забросило ещё две шайбы, авторами голов стали Александр Когалев и Его Шарангович.



«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.