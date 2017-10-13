Московское «Динамо» пропустило три гола за четыре минуты, но одолело «Сочи»

ХК «Сочи» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:4 Б.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

В первом периоде Дмитрий Казионов вывел бело-голубых вперёд, а в начале второй двадцатиминутки Сакари Салминен реализовал двойное численное преимущество. Однако сочинцы не сдались и забросили три шайбы менее чем за четыре минуты, отличились Алексей Цветков, Иван Ларичев и Андрей Иванов. На последней минуте третьего игрового отрезка «Динамо» сравняло счёт благодаря голу Михаила Варнакова. Овертайм победителя не выявил, а в буллитах сильнее оказались хозяева, решающий гол забил Иван Игумнов.

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