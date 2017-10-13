Знарок: матч с «Салаватом» получился тяжёлым с психологической точки зрения

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

«Тяжёлая игра с психологической точки зрения, особенно после проигрыша «Сочи». Мы встречались с очень хорошей командой, та встреча в Уфе — это так, нам тогда больше повезло. Мы знали, что соперник будет играть в быстрый хоккей. Здорово, что забили в большинстве. Во всех компонентах возвращение Дацюка пошло на пользу. Для меня нет неожиданности, когда Дацюк забивает. Я много его матчей смотрел, когда он играл в НХЛ. Волшебник. Где-то не получалось в большинстве, всегда надо что-то исправлять, даже после побед. Иногда получается, а иногда — нет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.