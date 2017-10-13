Зуб: Паша Дацюк всегда красиво забивает, с ним СКА легче

Защитник СКА Артём Зуб прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

«Вторая игра была с «Салаватом». Может быть, поэтому матч дался тяжелее. Соперник больше нас разобрал, серьёзнее подготовился к нам, поэтому такая игра была. Я не слышал вопросов по победной серии, мне их не задавали, так что не знаю, стало ли легче. Все в игре были, напряжение было таким высоким, что все на скамейки стояли, а не сидели во время матча. Все хотели помочь команде.

Много матчей в октябре? Но ведь все находятся в равных условиях. Когда Паша играет, команде всегда легче. Гол его, конечно, понравился. Он всегда забивает красиво», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Видео гола Дацюка можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.