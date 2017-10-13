В. Воробьёв: благодарен «Динамо» за то, что оно билось до конца и вытащило игру

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Сочи», в котором его команда победила по буллитам со счётом 4:3.

«Хороший был хоккей, но не для тренеров. Нервная игра. Неплохо начали игру, повели — 2:0, но во втором периоде провалились. Почему? Побежали вперёд. Мы говорили после матча с ребятами, что нам надо учиться играть правильно все 60 минут в обороне и атаке. Будем над этим работать. Благодарен команде за то, что она билась до конца и вытащила игру. Во втором периоде у нас пошли ненужные удаления. Стали нарушать игровую дисциплину, поэтому и появились эти пробелы. Взял 30 секунд, поговорили с ребятами. Должны были забивать в овертайме, но вратарь гостей прекрасно сыграл. Доволен, что взяли два очка.

В чём секрет того, что в этом сезоне не проигрываем в буллитах? Дай бог, чтобы и дальше там не проигрывали. Работаем на тренировках над этим компонентом», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.