Калинин: раз «Ак Барс» проиграл, то это ещё хуже и опаснее для СКА

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2 и поделился ожиданиями от встречи с «Ак Барсом», который в последнем матче проиграл «Локомотиву» со счётом 2:6.

«Салават» — хорошая команда, эмоционально было тяжеловато после поражения. Мы сделали выводы, постарались начать хорошо период, забили гол. Выполнили установку на игру. Каждой команде хочется выиграть, забрать три очка. Неудивительно, что такой матч получился. Две хорошие команды, хорошие игроки. Все бились за шайбы. Борьбы было много. Не каждый матч в лиге такой.

Как себя команда чувствует физически? Всё хорошо, есть программа, по которой готовимся. Ребята восстанавливаются. Ничего специального перед «Ак Барсом» делать не будем, всё будет как всегда. Раз они проиграли, то это ещё хуже, опаснее для нас», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.