Цветков — о невыплаченном долге «Динамо»: какие подвижки, какие деньги?!

Нападающий ХК “Сочи” Алексей Цветков поделился впечатлениями от игры с московским “Динамо”, в которой его команда уступила по буллитам со счётом 3:4. С 2012 по 2017 год Цветков защищал цвета бело-голубых. Летом 2017-го клуб сменил юридическое лицо и не выплатил бывшим игрокам долги по зарплате.

“Да, наверное, сегодня был не самый обычный матч. Почему получилось такое начало? Всё бывает, это хоккей. Как практика показала, удаление Шикина для нас стало встряской. Он удалился, и мы повели — 3:2. Сегодня был чисто рабочий подход к игре. Конечно, хотел поблагодарить болельщиков за время, которые мы здесь провели вместе. Хорошо встретили, вы всё видели.

Есть ли подвижки в плане выплаты денег от предыдущего руководства? Какие подвижки?! Какие деньги?!” — передаёт слова Цветкова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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