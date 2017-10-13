Епанчинцев: «Спартаку» не хватило силёнок, семь матчей на выезде через день

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (0:1).



«Желание, настрой у нашей команды сегодня были. Этого мало для победы. С нулём забитых голов, к сожалению, матчи не выиграть. Такая игра болельщикам неинтересна, тем не менее накал был, были моменты, где-то не хватило свежести. Седьмая игра уже на выезде через день. Соперник, особенно в третьем периоде, не дал нам даже зацепиться за счёт. Только три броска произвели в третьем периоде. Это, конечно, наложило какой-то отпечаток. Не хватило нам силёнок. Сейчас будет домашняя серия. Готовимся к ней», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Гола Даугавиньша хватило «Торпедо» для победы в матче со «Спартаком»