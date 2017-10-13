Шикин: не хотел нанести травму Артюхину, но судьи так расценили этот эпизод

Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин рассказал об эпизоде со своим удалением до конца матча с московским «Динамо» (3:4 Б), в котором его наказали штрафом за удар Евгения Артюхина клюшкой между ног.

«Ни в коем случае не было умысла нанести Артюхину травму. Была такая игра, где борьба велась на каждом уголке площадки. Боролись с ним, и получилось, что судьи так расценили этот момент. Спасибо ребятам, что не бросили играть, а сплотились и почти выиграли этот матч. Эйфории после победы в матче со СКА не было. Много эмоций отняла та игра, но «Динамо» — это серьёзный клуб, на такие матчи выходишь как на последний бой», — передаёт слова Шикина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.