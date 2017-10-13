Дацюк: нельзя запрещать фанату «Детройта», кинувшему осьминога, ходить на матчи

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал новость о том, что болельщику «Детройт Ред Уингз», который стал первым, кто бросил осьминога на лёд новой арены «красных крыльев», могут навсегда запретить посещать домашние матчи команды. Дацюк выступал за «Детройт» с 2001 по 2016 год и завоевал с командой два Кубка Стэнли.

«Правильно, что один из болельщиков всё-таки бросил осьминога на лёд новый арены! Думаю, не должны ему запрещать походы на стадион. Всё-таки он выразил свои эмоции. Осьминог — талисман «Детройта», которого всегда бросают на лёд. Надеюсь, они договорятся, чтобы он ещё раз пришёл на матч. И не один раз», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.