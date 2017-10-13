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Дацюк: нельзя запрещать фанату «Детройта», кинувшему осьминога, ходить на матчи

13 октября 2017, пятница. 23:08 Хоккей

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал новость о том, что болельщику «Детройт Ред Уингз», который стал первым, кто бросил осьминога на лёд новой арены «красных крыльев», могут навсегда запретить посещать домашние матчи команды. Дацюк выступал за «Детройт» с 2001 по 2016 год и завоевал с командой два Кубка Стэнли.

«Правильно, что один из болельщиков всё-таки бросил осьминога на лёд новый арены! Думаю, не должны ему запрещать походы на стадион. Всё-таки он выразил свои эмоции. Осьминог — талисман «Детройта», которого всегда бросают на лёд. Надеюсь, они договорятся, чтобы он ещё раз пришёл на матч. И не один раз», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Фанату, кинувшему осьминога на лёд, могут запретить посещать арену «Детройта»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Павел Дацюк
Новости. Хоккей
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