Билялетдинов: Абросимова перехлестнули эмоции, он подвёл себя и «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:6).

Итоги дня КХЛ: Квартальнов разобрался с Казанью, «Спартак» снова проиграл «Салават» не взял реванш у СКА, «Динамо» по буллитам выиграло у «Сочи», а «Спартак» проиграл пятый матч подряд.

«Хозяев — с победой. Игра для нас получилась непростая, сыграли не так, как должны были. Допускали грубые ошибки, после чего соперник забивал, и, конечно, большое количество удалений. Есть вопросы, будем решать, будем работать.

Мне с самого начала не понравилось, как играла команда, и дальше мы продолжали играть плохо. Поэтому такой результат.

Удаление Абросимова? Эмоции перехлестнули. Я ему уже об этом сказал, он подвёл себя и подвёл команду», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео удаления Абросимова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.