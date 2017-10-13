Бойд: в конце игры «Динамо» нашло путь к победе, но нам надо быть лучше

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд поделился мнением о матче с ХК «Сочи» (4:3 Б).

«Играли хорошо, вели со счётом 2:0, но за считанные минуты во втором периоде пропустили три гола. Если ты хочешь победить, тебе нужно играть все 60 минут. Мы вели — 2:0, но затем стали проигрывать — 2:3 — и нам нужно было возвращаться в игру. Забили за 30-40 секунд до конца, но нам нужно быть лучше. Во время тайм-аута тренер объяснил нам, что так играть нельзя, и это встряхнуло нас. В третьем периоде мы уже смогли найти путь к победе», — передаёт слова Бойда корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.