Дуайер: «Динамо» Мн создало не так много моментов, но реализовало 2 большинства

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:1).

«Это был очень хороший хоккей в исполнении команд. Мы знали, что «Нефтехимик» — это хорошая команда, играющая в силовой хоккей. Соперник особо опасен при переходе из обороны в атаку. У нас сегодня было не так уж много моментов. Мы смогли реализовать два большинства и неплохо сыграли в меньшинстве. Я очень рад за свою команду. Мы набрали три важных очка, которые нам помогут в дальнейшем», — цитирует Дуайера пресс-служба «Нефтехимика».