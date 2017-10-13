Анкипанс: рижское «Динамо» старалось, бросало, но не хватило исполнения

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» со счётом 1:3.



«Поздравляю «Северсталь» с победой. Мы старались, очень много бросали, но не хватило нам исполнения. Плюс противник хорошо атаковал и забил в большинстве важный гол. Это был поворотный момент игры», — приводит слова Анкипанса официальный сайт «Северстали».

Итоги дня КХЛ: Квартальнов разобрался с Казанью, «Спартак» снова проиграл «Салават» не взял реванш у СКА, «Динамо» по буллитам выиграло у «Сочи», а «Спартак» проиграл пятый матч подряд.

Видео пресс-конференции можно посмотреть на официальном канале «Северстали» в YouTube.