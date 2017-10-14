Гол Панарина и 37 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» обыграть «Рейнджерс»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 15-й минуте отличился нападающий «Рейнджерс» Кевин Хейз, открывший счёт в поединке. В конце второго периода «Блю Джекетс» отыгрались усилиями защитника Сета Джонса. На 48-й минуте результативный бросок нанёс российский нападающий хозяев Артемий Панарин, для которого это первый гол в сезоне. А в концовке чешский легионер «Коламбуса» Лукаш Седлак поразил пустые ворота.



Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл на льду 60 минут и отразил 37 бросков из 38.



«Коламбус» одержал третью победу в четырёх матчах, а для «Нью-Йорка» это четвёртое поражение в пяти играх.