«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», в активе Овечкина и Кузнецова по два очка

«Вашингтон Кэпиталз» добился победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Счёт — 5:2 в пользу подопечных Барри Тротца.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. В активе его одноклубника и соотечественника Евгения Кузнецова две голевые передачи. Кроме того, у гостей дублем отметился Ти Джей Оши, а ещё одна шайба в активе Якуба Враны. В составе «Нью-Джерси» голы забили Тейлор Холл и Кайл Палмьери.



На счету Овечкина уже 9 голов в 5 матчах, а у Кузнецова в стольких же играх 10 результативных передач.



«Кэпиталз» одержали третью победу в пяти матчах. «Дэвилз» потерпели первое поражение в четырёх встречах.