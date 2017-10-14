Веренски: когда шайба у Панарина, никогда не знаешь, что он сделает

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал игру Артемия Панарина, который забил победный гол в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

«Когда он так получает шайбу, я думаю, что он забьёт. На тренировках он всегда так делает, классно за этим наблюдать. Когда шайба у него, никогда не знаешь, что он сделает. Панарин — креативный, очень хороший игрок. Я раньше не видел такого в своей команде», — сказал Веренски в эфире клубного телевидения.

Гол Панарина и 37 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» обыграть «Рейнджерс»

Видео гола Панарина можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.