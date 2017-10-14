«Оттава» забросила 6 шайб «Калгари», Андерсон оформил шат-аут

«Оттава Сенаторз» разгромил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Голы в свой актив записали Коди Сеси (20-я минута), Дерек Брассар (39), Майк Хоффман (42), Марк Стоун (46), Райан Дзингел (48) и Крис Уайдман (57). Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отразил 25 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.

Эта победа стала для «Сенаторз» второй в сезоне при двух поражениях. «Калгари» потерпел второе поражение при трёх победах.