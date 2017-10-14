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Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Анахайм»

14 октября 2017, суббота. 06:53 Хоккей

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског (12-я минута), Тайсон Бэрри (55) и Никита Задоров (60). За «Анахайм» шайбу забросил Брэндон Монтур (43).

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 15 минут 29 секунд, но результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 1 1:0, 0:0, 2:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Ландеског (Рантанен, Андригетто) – 11:58 (5x4), 1:1 – Монтур (Кольяно, Шоу) – 42:14 (4x5), 2:1 – Бэрри (Рантанен, Андригетто) – 54:21 (5x4), 3:1 – Задоров – 59:59 (en)
Шайба и передача Якупова помогли «Колорадо» справиться с «Бостоном»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш Никита Задоров
Новости. Хоккей
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