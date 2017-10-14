Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Анахайм»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског (12-я минута), Тайсон Бэрри (55) и Никита Задоров (60). За «Анахайм» шайбу забросил Брэндон Монтур (43).

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов участия в матче не принимал. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 15 минут 29 секунд, но результативными действиями не отметился.