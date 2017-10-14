QMJHL: Косоренков сделал ассистентский хет-трик за «Викториавилль»

Нападающий «Викториавилль» Иван Косоренков оформил ассистентский хет-трик в матче QMJHL с «Шавиниганом», поучаствовав во всех трёх голах своей команды.

«Викториавилль» проиграл со счётом 3:6, Косоренков завершил матч с показателем полезности «0». Нападающий «Шавинигана» Василий Глотов отметился голом и заработал "-1".



19-летний Косоренков в этом сезоне провёл восемь матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач. Он делит третье место в списке лучших бомбардиров своей команды.