Оши: не удивлён результативностью Овечкина, но очень впечатлён

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина на старте сезона. Овечкин забил очередной гол и сделал передачу и является лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 10 (9+1) очков в пяти матчах

«То, как он создаёт для себя пространство, открывается на свободное место, его бросок не имеет себе равных. Удивлён ли я результативностью Ови? Не думаю. Впечатлён ли я? Очень», — цитирует Оши Washington Post.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», в активе Овечкина и Кузнецова по два очка

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.