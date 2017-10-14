Апальков: большинство «Локомотива» с тремя защитниками — это секрет фирмы

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (6:2) и заверил, что никого в команде не пугает ротация.

«Мы очень хотели победить, здорово сыграли в атаке. Не могу сказать, почему во втором периоде случился всплеск результативности, но здорово, что он случился! Мы старались, давно хотели забить много шайб за игру. В обороне тоже, считаю, сыграли очень хорошо. В меньшинстве, в большинстве также получилось сегодня получше. Большинство с тремя защитниками? Секрет фирмы. А то, что у нашего звена прорезалась результативность с переводом Влада Картаева, — не мы ведь решаем, с кем играть. Нам нравится играть и с Владом, и с Димой Лугиным. В любом случае нужно поработать и забивать ещё больше.

С приходом нового тренерского штаба наш хоккей стал более энергозатратным: чаще смены, поддерживаем темп. Думаю, как и четыре года назад, мы устроим мини-предсезонку в олимпийский перерыв. Там ведь будет большая пауза, и сам бог велел физику подтянуть. Поработаем, подготовимся к плей-офф.

На самом деле, в ротации нет ничего страшного. Конкуренция, здоровая конкуренция, будет только повышать уровень команды. Вопрос в том, что у нас сейчас есть травмированные парни, и нет возможности менять состав, не так много народа. Но всё равно на каждой игре и тренировке нужно доказывать, что именно ты должен быть в составе", — сказал Апальков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.