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Торторелла: если бы не Бобровский, матч с «Рейнджерс» мог быть проигран

14 октября 2017, суббота. 08:04 Хоккей

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского, который совершил 37 сейвов. Перед третьим периодом счёт был равный – 1:1.

«Этот матч мог быть проигран нами уже после второго периода, если бы не игра нашего вратаря», — приводятся слова Тортореллы на официальном сайте НХЛ.

Бобровский является лидером лиги в этом регулярном чемпионате по проценту отражённых бросков — 98,1 и коэффициенту надёжности — 0,65.

Гол Панарина и 37 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» обыграть «Рейнджерс»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Джон Торторелла Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
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