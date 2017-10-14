Торторелла: если бы не Бобровский, матч с «Рейнджерс» мог быть проигран

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского, который совершил 37 сейвов. Перед третьим периодом счёт был равный – 1:1.

«Этот матч мог быть проигран нами уже после второго периода, если бы не игра нашего вратаря», — приводятся слова Тортореллы на официальном сайте НХЛ.

Бобровский является лидером лиги в этом регулярном чемпионате по проценту отражённых бросков — 98,1 и коэффициенту надёжности — 0,65.