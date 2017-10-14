«Вегас» уступил «Детройту», потерпев своё первое поражение в истории

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» на домашней арене, встреча завершилась со счётом 3:6. Для команды из Лас-Вегаса поражение стало первым в официальных матчах, ранее молодой клуб выиграл все три дебютные встречи. «Детройт» одержал четыре победы в пяти матчах.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Джонатан Маршессо, Джеймс Нил и Эрик Хаула. У «Детройта» забитые голы на свой счёт записали Хенрик Зеттерберг, Энтони Манта, Франс Нильсен, Люк Гленденинг и Густав Нюквист, оформивший дубль.

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