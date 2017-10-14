Вратарь Михаил Денисов стал первой звездой матча в юниорской лиге Квебека

Российский вратарь Михаил Денисов стал первой звездой матча «Шовинган» — «Викторвилль» (6:3) в юниорской лиге Квебека (QMJHL). 19-летний голкипер одержал победу во встрече, отразив 27 из 30 бросков соперника по своим воротам.



Всего в нынешнем сезоне россиянин принял участие в шести встречах, отражая в среднем 86,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 4,26.



Воспитанник школы московского «Динамо» выступает в Северной Америке уже третий сезон.



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