Форвард Джеймс Нил провёл шесть голов в первых четырёх играх за «Вегас»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил отметился заброшенной шайбой в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:6). Таким образом, 30-летний нападающий записал на свой счёт шесть голов в первых четырёх играх за новый клуб. Нил с «Эпохи расширения» (1967-1968) стал первым игроком, которому удалось забить шесть шайб в четырёх играх за команду, дебютировавшую в Национальную хоккейной лиге.

В прошлом сезоне Нил выступал за «Нэшвилл Предаторз», набрав в регулярном чемпионате 41 (22+19) очко в 70 играх.



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